Вступительная кампания – Белорусская сельскохозяйственная академия в Горках готовится принять абитуриентов

Для тех, кто успешно пройдет тестирование, откроются двери белорусских вузов. Набор в 2025 году составляет более 48 тысяч мест. Более 65 % из них займут бюджетники – на 400 мест больше, чем в 2024 году. Абитуриенты, которые точно знают, где хотят работать в будущем, могут поступить в вуз на условиях целевой подготовки. Для них выделено более 5 300 мест. Готовность принять таких специалистов высказали более 400 организаций. Тренд последних лет – рост целевого приема на аграрные специальности – около 70 % от общего числа бюджетных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преимущества для абитуриентов очевидны: это шанс поступить с меньшим стрессом: достаточно иметь хороший аттестат и пройти собеседование по профилю. Да и будущее в данном случае прозрачно: студент знает, где будет работать, соответственно, практику проходит там же и изучает дисциплины под призмой особенностей предприятия. В плюсе все: у студента – уверенность в будущем, у заказчика кадров – гарантии того, что ряды работников пополнит квалифицированный специалист. О том, как в Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках готовятся принять абитуриентов – в материале наших корреспондентов.

Именно в аграрных вузах, таких как Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках, стратегия целевой подготовки реализуется наиболее ярко. 27 июня здесь стартует вступительная кампания, и первыми, для кого академия откроет двери, станут целевики. Для таких абитуриентов – особые условия: не только поступление без экзаменов, но и надбавки к стипендиям. Это часть новой реальности: работодатели осознали необходимость буквально вырастить себе кадры. Крупные предприятия делают ставку на молодежь и готовы поддерживать будущих специалистов еще в процессе обучения.

Андрей Гарновский, начальник отдела профориентационной работы Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Лица, которые заключили целевые договора, но с конкретными сельскохозяйственными предприятиями, как правило, предусматривают доплату к стипендии. Студент получает стипендию, как государственную, так и от предприятий. Яркий пример такого подхода – история Артема Мишкевича. Его зачетка со средним баллом 9,6 – не просто цифры, а билет в будущее. Артем уверенно движется к красному диплому, и через два года его ждет старт карьеры на птицефабрике «Дружба», но уже сегодня успехи будущего молодого специалиста работодатель поддерживает рублем.

Артем Мишкевич, студент Белорусской сельскохозяйственной академии:

Стипендия 9.0, средняя доплата, три базовых на первом-втором курсе, а на третьем-четвертом уже шесть базовых будет. А так вот приятно очень, небольшой подарочек за учебу. Согласно статистике, связать свою жизнь с сельским хозяйством планирует только пятая часть выпускников сельских школ. Зачастую на выбор профессии влияют родители, которые, возможно, и не знают, что цифровая трансформация АПК – главный тренд ближайших лет. Это уже не просто поля и фермы…