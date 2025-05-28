Вступительная кампания – 2025! Какие нарушения уже выявлены на ЦЭ и как часто звонят на горячую линию?
Волнительные дни для вчерашних школьников и будущих студентов уже наступили. В стране стартовали экзаменационные испытания. Абитуриенты с трепетом и надеждой готовятся отвечать на многочисленные вопросы, ведь именно сейчас закладываются основы их будущего. А вот какие проблемы на этом этапе помогают решить горячие линии?
Расспросили об этом гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета.
Александра Каштанова, ведущая:
Как проходят выпускные испытания, вступительная кампания?
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
Каждый год мы принимаем большое количество ребят, которые сдают вступительные испытания. Позавчера был первый централизованный экзамен, где дети показывали свои знания, готовясь к поступлению в университет.
Юлия Самусенко, ведущая:
Какие-то нарушения были зафиксированы во время испытаний?
Виктор Кочин:
У нас проходит все в штатном режиме. Мы стараемся заранее предупреждать всех детей, учителей, сопровождающих. Поэтому у нас нарушения, как правило, минимальны. В прошлом году было только одно нарушение. Одна девочка, выпускница не этого года, которая решила сдать ЦТ, пришла с копией паспорта, а это категорически запрещено. В остальном у нас все отлажено.
К сожалению, бывают ситуации, когда дети забывают о том, что главное правило – нельзя списывать. Это нарушение очень строгое, из-за которого удаляют с экзамена, соответственно, с нулевой оценкой. А второй шанс будет реализован только в конце августа. При этом они не смогут получить аттестат до этого момента и подать документы на поступление в вуз в этот год.
Юлия Самусенко:
Много ли звонков поступило на горячую линию?
Виктор Кочин:
К нам звонят в основном не по проведению экзаменов, а по вступительной кампании – какие документы, какие специальности, какие-то особенности для иностранцев, особенно граждане Российской Федерации. У нас постоянно меняются правила приема, где-то идет послабление, где-то, наоборот, ужесточение. Поэтому ребята стараются узнать заранее, чтобы выбрать наиболее оптимальную траекторию для поступления.
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