Вступительная кампания – 2025! Какие нарушения уже выявлены на ЦЭ и как часто звонят на горячую линию?

Волнительные дни для вчерашних школьников и будущих студентов уже наступили. В стране стартовали экзаменационные испытания. Абитуриенты с трепетом и надеждой готовятся отвечать на многочисленные вопросы, ведь именно сейчас закладываются основы их будущего. А вот какие проблемы на этом этапе помогают решить горячие линии? Расспросили об этом гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета. Александра Каштанова, ведущая:

Как проходят выпускные испытания, вступительная кампания?

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

Каждый год мы принимаем большое количество ребят, которые сдают вступительные испытания. Позавчера был первый централизованный экзамен, где дети показывали свои знания, готовясь к поступлению в университет. Юлия Самусенко, ведущая:

Какие-то нарушения были зафиксированы во время испытаний?

Виктор Кочин:

У нас проходит все в штатном режиме. Мы стараемся заранее предупреждать всех детей, учителей, сопровождающих. Поэтому у нас нарушения, как правило, минимальны. В прошлом году было только одно нарушение. Одна девочка, выпускница не этого года, которая решила сдать ЦТ, пришла с копией паспорта, а это категорически запрещено. В остальном у нас все отлажено. К сожалению, бывают ситуации, когда дети забывают о том, что главное правило – нельзя списывать. Это нарушение очень строгое, из-за которого удаляют с экзамена, соответственно, с нулевой оценкой. А второй шанс будет реализован только в конце августа. При этом они не смогут получить аттестат до этого момента и подать документы на поступление в вуз в этот год.