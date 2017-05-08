Встреча без галстуков на «Линии Сталина»: 8 мая дипломаты стали свидетелями реконструкции боев ВОВ

Новости Беларуси. 8 мая прикоснуться к славному военному прошлому Беларуси и страшным страницам Великой Отечественной смогли дипломаты. Под Минском на «Линии Сталина» реконструировали один из боев Берлинской операции, прошедшей в мае 1945 года. Десятки единиц техники, сотни реконструкторов и зрителей.

За дымовой завесой – мирная картина. За нее белорусы заплатили жизнью каждого третьего во время Великой Отечественной. Поэтому помним, поэтому гордимся. Поэтому так ярко празднуем День Победы.

Среди тысяч зрителей выделяется вот этот интернациональный десант. Это послы с семьями. Это первая такого рода дипломатическая встреча на «Линии Сталина». Пригласительные на военно-полевой променад без галстуков разослал белорусский МИД.

Вот так примерно выглядела «Линия Сталина». Дот. Кстати, не наступательные, а оборонительные вооружения. В канун Дня Победы белорусы провели уроки мужества для послов и их жен на «Линии Сталина», чтобы еще раз напомнить о белорусском мужестве и политике добрососедства.