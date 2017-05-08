Встреча без галстуков на «Линии Сталина»: 8 мая дипломаты стали свидетелями реконструкции боев ВОВ
Новости Беларуси. 8 мая прикоснуться к славному военному прошлому Беларуси и страшным страницам Великой Отечественной смогли дипломаты. Под Минском на «Линии Сталина» реконструировали один из боев Берлинской операции, прошедшей в мае 1945 года. Десятки единиц техники, сотни реконструкторов и зрителей.
За дымовой завесой – мирная картина. За нее белорусы заплатили жизнью каждого третьего во время Великой Отечественной. Поэтому помним, поэтому гордимся. Поэтому так ярко празднуем День Победы.
Среди тысяч зрителей выделяется вот этот интернациональный десант. Это послы с семьями. Это первая такого рода дипломатическая встреча на «Линии Сталина». Пригласительные на военно-полевой променад без галстуков разослал белорусский МИД.
Вот так примерно выглядела «Линия Сталина». Дот. Кстати, не наступательные, а оборонительные вооружения. В канун Дня Победы белорусы провели уроки мужества для послов и их жен на «Линии Сталина», чтобы еще раз напомнить о белорусском мужестве и политике добрососедства.
В дни празднования Победы в одном дипломатическом строю представители тех стран, которые были по разные стороны окопов. Но свою Победу мы инвестировали не в разрушительное возвеличивание отдельных народов и стран, а в новое мироустройство – в строительство эры ООН.
Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
Самое важное, как в вашей стране, потому что для нас это тоже либерализация. Для нас важно в Беларуси и Российской Федерации.
В годы Второй мировой белорусы, жертвуя собой, останавливали молох нацизма, а сейчас наша страна – донор стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы не являемся источником какой-то опасности, источником конфликтогенности. Мы доноры безопасности в Европе, защищаем нашу совместную границу с Евросоюзом от наплыва нелегальных мигрантов, от трансграничной преступности, от торговли людьми и многого другого. Мы ни к кому не имеем никаких территориальных претензий. И, кстати говоря, Беларусь – единственное постсоветское государство, которое не имело никаких вооруженных конфликтов на своей территории после развала Советского Союза.
Пока говорят дипломаты, пушки молчат. Недавно назначенный в Беларусь посол Украины среди военной техники говорит о минской площадке мирного диалога.
Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:
Работа идет очень большая, это непростая работа. Действительно, нужно много сил потратить, чтобы согласовать действия. Когда стороны что-то делают, любые переговоры, любые перемирия – это вопрос мотивации. Если люди хотят, страны хотят, они это сделают.
Исход Берлинской операции известен. И тогда разумное человечество, а сейчас зрители рукоплескали такому исходу. Но пусть в дальнейшем будут не менее эффектные дипломатические победы, а для этого надо хорошо знать уроки прошлого.