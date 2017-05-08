Афиша праздничных мероприятий в Минске 9 мая: концерты, ярмарки, выступление силачей, 3D-шоу и салют
Новости Беларуси. Если в Европе завершение Второй мировой войны отмечают сегодня, в Беларуси основные торжества по случаю Дня Великой Победы пройдут именно 9 мая. Только столица приготовила более 80 праздничных мероприятий. Завершающим аккордом станет красочный салют.
Насыщенная программа развернется у Дворца спорта. Как же не попытаться победить в День Победы? На открытой площадке соберутся настоящие богатыри.
Свои нечеловеческие возможности на международном турнире по силовому экстриму покажут знаменитые спортсмены-пауэрлифтеры.
Здесь же можно будет заглянуть в самобытные переулки «Города мастеров» за эксклюзивными украшениями и сувенирами в национальном стиле.
Музыкальный тон празднику зададут десятки концертных площадок. Любимые песни Победы можно будет услышать около Дворца спорта (13.00-23.00). Эстафету подхватят и в Верхнем городе (13.00-23.00). В праздничный день торжества пройдут во всех районах города.
Столичное метро утром и днем будет работать по графику выходного дня.
По такому же расписанию к местам гуляний можно будет добираться и на другом общественном транспорте. Кстати, подумайте заранее, где припаркуете свой автомобиль. Вблизи площади Победы и парка Победы это будет запрещено.
9 мая вся страна станет одной большой праздничной площадкой. В каждом городе программы будут со своей изюминкой. В Витебске горожане споют в караоке песни военных лет. А в Гомеле у монумента на Аллее Героев из полтысячи зажженных лампадок выложат цифру «72», символизирующую количество лет со дня той самой Победы.
Кульминацией торжества станет огненная феерия. Украсят ночное небо 30 красочных выстрелов в пяти точках Минска. Грандиозные залпы Победного 45-го прогремят по всей Беларуси.
В столице также впервые еще пройдет необычное 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра. По замыслу организаторов, ожившие картины с элементами анимации будут проецироваться прямо на здания, которые окружают монумент Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.