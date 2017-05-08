Афиша праздничных мероприятий в Минске 9 мая: концерты, ярмарки, выступление силачей, 3D-шоу и салют

Новости Беларуси. Если в Европе завершение Второй мировой войны отмечают сегодня, в Беларуси основные торжества по случаю Дня Великой Победы пройдут именно 9 мая. Только столица приготовила более 80 праздничных мероприятий. Завершающим аккордом станет красочный салют.

Насыщенная программа развернется у Дворца спорта. Как же не попытаться победить в День Победы? На открытой площадке соберутся настоящие богатыри.

Свои нечеловеческие возможности на международном турнире по силовому экстриму покажут знаменитые спортсмены-пауэрлифтеры.