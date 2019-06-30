Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»

Новости Беларуси. На время II Европейских игр наш телеканал сменил привычные декорации – студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва». Мы вещали из самой гущи спортивных событий – прямо рядом со студией находилась главная фан-зона континентального первенства.

Из новой студии в эфир телеканала выходили все информационные программы. Обеспечила вещание передвижная телевизионная станция СТВ.

За десять дней в эфире было немало сюрпризов – в гости к нам приходили известные спортсмены, тренеры, организаторы соревнований и эксперты.

Смотрите бэкстейдж в нашем фоторепортаже – показываем все, что осталось за кадром.



Фото: Виктория Аскеро-Дубовик