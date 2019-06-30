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Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»

30 июня 2019 15:15
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Новости Беларуси. На время II Европейских игр наш телеканал сменил привычные декорации – студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва». Мы вещали из самой гущи спортивных событий – прямо рядом со студией находилась главная фан-зона континентального первенства. 

Из новой студии в эфир телеканала выходили все информационные программы. Обеспечила вещание передвижная телевизионная станция СТВ. 

За десять дней в эфире было немало сюрпризов – в гости к нам приходили известные спортсмены, тренеры, организаторы соревнований и эксперты. 

Смотрите бэкстейдж в нашем фоторепортаже – показываем все, что осталось за кадром. 

Фото: Виктория Аскеро-Дубовик 

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-1

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-3

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-5

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-7

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-9

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-11

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-13

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-15

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-17

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-19

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-21

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-23

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-25

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-27

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-29

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-31

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-33

Всё, что осталось за кадром. Как телеканал СТВ освещал II Европейские игры в кинотеатре «Москва»-35

# Европейские игры # общество # Виктория Аскеро-Дубовик # Фотофакт

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