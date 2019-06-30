Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить

Новости Беларуси. Большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят в фан-зонах. Продолжается развлекательная программа и на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа центральной фан-зоны II Европейских игр 30 июня продлена. Все подробности – у корреспондента Ксении Худолей.

Ксения Худолей, СТВ:

Время близится к вечеру, и главная фан-зона у Дворца спорта собирает все больше болельщиков. Программа здесь самая насыщенная за эту неделю.

Конкурсы и игры, которые сегодня предлагают организаторы, интересны не только малышам, но и их родителям. Почему – рассказала консультант ЮНИСЕФ Юлия Ладош.

Ксения Худолей:

У вас сегодня очень многолюдно, много детей и не меньше родителей. Они не разбредаются, остаются здесь и смотрят за соревнованиями. Расскажите, почему так получается.

Юлия Ладош, консультант по вопросам спорта для развития Международной организации ЮНИСЕФ в Беларуси:

Потому что наша детская площадка ЮНИСЕФ очень популярна среди всего населения – среди деток, среди молодежи. У нас проводятся каждый день различные активности, в которых принимают участие наши партнеры, партнеры-посольства стран, которые принимают участие в Европейских играх. Такое разнообразие активностей, которое нельзя, наверное, найти ни на какой другой площадке здесь. Подробности в видеоматериале. В Верхнем городе сегодня также работают наши корреспонденты.

Кристина Федорович, СТВ:

В Верхнем городе не так пока что весело и громко, как у Дворца спорта, но еще не вечер. Сегодня финальную точку концертов, которые проходили во время мультиспортивного форума, поставит Национальный академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича. Он традиционно начнется у Ратуши в 20:30. Рядом со мной находится дирижер Александр Кремко. Александр, расскажите, как готовились. Может, отдельная какая-то программа нас сегодня ждет?

Александр Кремко, дирижер, заслуженный артист Беларуси:

Мы специально приготовили программу для этого вечера. У нас каждый день проходят концерты разного плана: мы и у «Чижовка-Арены», и у Дворца спорта в этих фан-зонах выступаем. Сегодня такую заключительную точку мы подготовили. Это произведения белорусских авторов – того же самого Владимира Мулявина мы вспомним, наши солисты, вокалисты будут петь, прозвучат голоса народных инструментов.