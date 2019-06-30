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Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить

30 июня 2019 15:31
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Новости Беларуси. Большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят в фан-зонах. Продолжается развлекательная программа и на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа центральной фан-зоны II Европейских игр 30 июня продлена. Все подробности – у корреспондента Ксении Худолей.

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить-1

Ксения Худолей, СТВ:
Время близится к вечеру, и главная фан-зона у Дворца спорта собирает все больше болельщиков. Программа здесь самая насыщенная за эту неделю.

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить-4

Конкурсы и игры, которые сегодня предлагают организаторы, интересны не только малышам, но и их родителям. Почему – рассказала консультант ЮНИСЕФ Юлия Ладош.

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить-7

Ксения Худолей:
У вас сегодня очень многолюдно, много детей и не меньше родителей. Они не разбредаются, остаются здесь и смотрят за соревнованиями. Расскажите, почему так получается.

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить-10

Юлия Ладош, консультант по вопросам спорта для развития Международной организации ЮНИСЕФ в Беларуси:
Потому что наша детская площадка ЮНИСЕФ очень популярна среди всего населения – среди деток, среди молодежи. У нас проводятся каждый день различные активности, в которых принимают участие наши партнеры, партнеры-посольства стран, которые принимают участие в Европейских играх.

Такое разнообразие активностей, которое нельзя, наверное, найти ни на какой другой площадке здесь.

Подробности в видеоматериале.

В Верхнем городе сегодня также работают наши корреспонденты.

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить-13

Кристина Федорович, СТВ:
В Верхнем городе не так пока что весело и громко, как у Дворца спорта, но еще не вечер. Сегодня финальную точку концертов, которые проходили во время мультиспортивного форума,  поставит Национальный академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича. Он традиционно начнется у Ратуши в 20:30.

Рядом со мной находится дирижер Александр Кремко. Александр, расскажите, как готовились. Может, отдельная какая-то программа нас сегодня ждет?

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить-16

Александр Кремко, дирижер, заслуженный артист Беларуси:
Мы специально приготовили программу для этого вечера. У нас каждый день проходят концерты разного плана: мы и у «Чижовка-Арены», и у Дворца спорта в этих фан-зонах выступаем. Сегодня такую заключительную точку мы подготовили. Это произведения белорусских авторов – того же самого Владимира Мулявина мы вспомним, наши солисты, вокалисты будут петь, прозвучат голоса народных инструментов.

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить-19

То есть насыщенная программа, так, чтобы было на любой вкус и всем интересно. И единой какой-то белорусской линией все-таки я объединил этот концерт.

Подробности в видеоматериале.

# Европейские игры # общество # Ксения Худолей # Юлия Ладош # Кристина Федорович # Александр Кремко # Фотофакт

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