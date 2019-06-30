В Бобруйске открыли Аллею городов-побратимов

Новости Беларуси. В центре Бобруйска открыли Аллею городов-побратимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подарок город получил в честь празднования 75-летия освобождения Беларуси и Дня города. Череда мероприятий стартовала с торжественного митинга на площади Победы и парада воинов Бобруйского гарнизона.

Продолжилось празднование на улицах города – жители и гости смогли посетить фестиваль еды и побывать на праздничных концертах.

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

В первую очередь мы сегодня отмечаем свой день рождения, это прекрасное настроение жителей. Появились у нас сегодня новые контракты и отношения, которые пополнились благодаря нашим городам-побратимам. Это сфера культуры, науки и образования.