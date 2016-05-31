Автоматический выпуск транзитных товаров вводят 1 июня в четырёх белорусских пунктах пропуска

Новости Беларуси. Белорусская таможня в пилотном режиме вводит бесконтактный автоматический выпуск транзитных товаров. Это значит, что контроль грузовых машин будет осуществлять не должностное лицо, а компьютер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперимент начали в ноябре прошлого года пункте пропуска «Брузги-2». Система бесконтактного метода сократила очереди и сэкономила время, ведь каждые сутки таможенное оформление проходят около 4,5 тысяч грузовых автомобилей.

С завтрашнего дня проект начнет действовать на белорусско-украинской границе в пунктах «Мокраны» и «Новая Гута», на белорусско-латвийской границе в «Бигосово-1», а также на белорусско-литовской границе в «Бенякони-1».

Андрей Большаков, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Автоматический выпуск товаров под процедуру транзита подразумевает то, что должностное лицо не участвует в процессе оформления, а выпуск транзитных товаров осуществляется программным продуктом. Данная мера позволила сократить время нахождения транспортных средств в пункте пропуска. Среднее время при использовании данной экспериментальной технологии составило 17 минут.