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Автоматический выпуск транзитных товаров вводят 1 июня в четырёх белорусских пунктах пропуска

31 мая 2016 13:48
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Новости Беларуси. Белорусская таможня в пилотном режиме вводит бесконтактный автоматический выпуск транзитных товаров. Это значит, что контроль грузовых машин будет осуществлять не должностное лицо, а компьютер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперимент начали в ноябре прошлого года пункте пропуска «Брузги-2». Система бесконтактного метода сократила очереди и сэкономила время, ведь каждые сутки таможенное оформление проходят около 4,5 тысяч грузовых автомобилей. 

С завтрашнего дня проект начнет действовать на белорусско-украинской границе в пунктах «Мокраны» и «Новая Гута», на белорусско-латвийской границе в «Бигосово-1», а также на белорусско-литовской границе в «Бенякони-1».

Андрей Большаков, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Автоматический выпуск товаров под процедуру транзита подразумевает то, что должностное лицо не участвует в процессе оформления, а выпуск транзитных товаров осуществляется программным продуктом. Данная мера позволила сократить время нахождения транспортных средств в пункте пропуска. Среднее время при использовании данной экспериментальной технологии составило 17 минут.  

# общество # Пункты пропуска на границе Беларуси # Андрей Большаков

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