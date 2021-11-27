«Всем поможем и всему научим». Кто и зачем посетил день открытых дверей военного факультета БГУИР?
Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем рассказывать про военное образование в нашей стране. Сегодня мы приехали в БГУИР на военный факультет, где проходит день открытых дверей. И вот мы уже внутри, нас встречает курсант третьего курса Александр Пинголь. Привет, какое мероприятие у вас сегодня намечается?
Александр Пинголь, курсант военного факультета БГУИР:
Сегодня у нас намечается день открытых дверей. Цель данного мероприятия – показать нашим будущим абитуриентам престижность обучения именно на военном факультете.
Стюша Тайм:
Очень много сказал, очень интересно сказал. Думаю, самое время увидеть все это своими глазами. Расскажите, что за мероприятие у вас сегодня проходит?
Юрий Кулешов, начальник военного факультета БГУИР:
Традиционно в преддверии начала вступительных кампаний мы проводим день открытых дверей на военном факультете. Как видите, аншлаг сегодня у нас. Так всегда у нас в эти дни многолюдно.
Стюша Тайм:
Я вижу, ребята, молодежь заинтересована в получении военной специальности.
Юрий Кулешов:
Безусловно. Как всегда, специальность офицера, защитника отечества вызывает особый интерес у нашей молодежи. Мы воспитываем настоящих патриотов, защитников нашей суверенной Беларуси.
Стюша Тайм:
Нравится тебе день открытых дверей?
Довольно интересно побывать на военном факультете. У меня все служили по линии отца. И мне бы хотелось повторить долг моей семьи.
Стюша Тайм:
Планируешь связать свою жизнь с военным образованием?
Мне нравится очень форма. Военные люди в большинстве своем честные, исполнительные и защищают родину, поэтому я, в принципе, горжусь.
Стюша Тайм:
Для чего ты пришел сегодня сюда?
Пообщаться с ребятами, посмотреть сам вуз, как проходит получение образования в нем. Ну и просто побольше о нем узнать.
Стюша Тайм:
Как часто проходят дни открытых дверей?
Алесь Дмитренко, начальник кафедры РЭТ ВВС и войск ПВО:
Дни открытых дверей проводятся минимум три раза в год. Также дополнительно могут проводиться в течение всего времени. Информацию по датам проведения дней открытых дверей можно взять на сайте bsuir.by в разделе «Военный факультет».
Стюша Тайм:
Откуда ты приехал?
Я приехал из Витебского кадетского училища. Для меня очень интересны IT-технологии. Сейчас это очень востребовано во всем мире.
Стюша Тайм:
Расскажи, чего ты сюда пришел сегодня.
Пришел посмотреть на место проживания студентов, формы обучения, как проходят уроки, пары.
Стюша Тайм:
Мы попадаем в тир. Здесь представлены различные виды оружия. Ты уже умеешь стрелять из чего-нибудь?
Да, конечно.
Стюша Тайм:
Есть в семье военные, может?
Да, папа закончил Академию МВД. А я решила, когда была на конкурсе по вокалу, что хочу сюда, потому что там выступала девочка, она очень красиво пела и была в форме.
Стюша Тайм:
Вы сегодня принимали много гостей у себя на военном факультете. Был ли интерес у ребят?
Карина Щур, курсант военного факультета БГУИР:
Да, очень много. Все интересовались нашими специальностями, как вообще быт здесь проходит, чем кормят, как живем, к оружию был большой интерес.
Стюша Тайм:
Что ты могла бы пожелать ребятам, которые будут нас смотреть, которые, возможно, планируют поступить, но не смогли попасть на день открытых дверей, может, сомневаются в своем выборе?
Карина Щур:
Я хочу пожелать, чтобы всегда добивались своих целей. Если у них есть желание пополнить наши ряды, мы всегда будем рады их видеть, всем поможем и всему научим.