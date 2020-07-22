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«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест

22 июля 2020 12:18
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Новости Беларуси. Молодежный поезд набирает свой ход по Беларуси. 22 июля брендированный состав прибыл на пути брестского вокзала – архитектурной жемчужины Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест-1

Пассажиры молодежного поезда открывают для себя Беларусь. Позади уже половина пути: Витебск, Шклов, Могилёв, Гомель и Пинск.

«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель

«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест-4

«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест-6

Отправились в необычное путешествие по стране больше сотни юношей и девушек – талантливых и заявивших о себе: активисты, волонтеры, парламентарии.

«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест-9

Маргарита Яруцкая, пассажир молодежного поезда:
Такие невероятные, с такими эмоциями, с такой художественной частью, поэтому все в восторге абсолютно. Начало положено, мы зарядились энергией и спасибо огромное за это Бресту.

У пассажиров ровно день, чтобы стать своими в каждом пункте семидневного маршрута. Знакомство с Брестом началось в легендарной цитадели, здесь возложили цветы к Вечному огню.

«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест-12

Во все города молодежь привозит полотнище «Беларусь помнит». На каждом лоскутке – имя и фамилия героя войны. Впереди пассажиров молодежного поезда ждёт насыщенная программа – тренировка с чемпионом Беларуси «Динамо – Брест», открытие именной лавочки в Городском саду, открытый разговор с руководством области и города.

Следующим пунктом назначения станет Гродно. Завершится проект 25 июля в Минске.

# Молодежь Беларуси # общество # Маргарита Яруцкая # Фотофакт

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