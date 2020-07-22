«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест

Новости Беларуси. Молодежный поезд набирает свой ход по Беларуси. 22 июля брендированный состав прибыл на пути брестского вокзала – архитектурной жемчужины Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры молодежного поезда открывают для себя Беларусь. Позади уже половина пути: Витебск, Шклов, Могилёв, Гомель и Пинск.

Отправились в необычное путешествие по стране больше сотни юношей и девушек – талантливых и заявивших о себе: активисты, волонтеры, парламентарии.

Маргарита Яруцкая, пассажир молодежного поезда:

Такие невероятные, с такими эмоциями, с такой художественной частью, поэтому все в восторге абсолютно. Начало положено, мы зарядились энергией и спасибо огромное за это Бресту.

У пассажиров ровно день, чтобы стать своими в каждом пункте семидневного маршрута. Знакомство с Брестом началось в легендарной цитадели, здесь возложили цветы к Вечному огню.