«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест

Новости Беларуси. Молодежный поезд набирает свой ход по Беларуси. 22 июля брендированный состав прибыл на пути брестского вокзала – архитектурной жемчужины Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежный поезд набирает свой ход по Беларуси. 22 июля брендированный состав прибыл на пути брестского вокзала – архитектурной жемчужины Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пассажиры молодежного поезда открывают для себя Беларусь. Позади уже половина пути: Витебск, Шклов, Могилёв, Гомель и Пинск.
«Реально заряжаешься крутыми эмоциями». Молодёжный поезд «Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Гомель
Отправились в необычное путешествие по стране больше сотни юношей и девушек – талантливых и заявивших о себе: активисты, волонтеры, парламентарии.
Маргарита Яруцкая, пассажир молодежного поезда:
Такие невероятные, с такими эмоциями, с такой художественной частью, поэтому все в восторге абсолютно. Начало положено, мы зарядились энергией и спасибо огромное за это Бресту.
У пассажиров ровно день, чтобы стать своими в каждом пункте семидневного маршрута. Знакомство с Брестом началось в легендарной цитадели, здесь возложили цветы к Вечному огню.
Во все города молодежь привозит полотнище «Беларусь помнит». На каждом лоскутке – имя и фамилия героя войны. Впереди пассажиров молодежного поезда ждёт насыщенная программа – тренировка с чемпионом Беларуси «Динамо – Брест», открытие именной лавочки в Городском саду, открытый разговор с руководством области и города.
Следующим пунктом назначения станет Гродно. Завершится проект 25 июля в Минске.