Кадетские училища скоро откроются в Беларуси

Они появятся на базе школ-интернатов в нескольких регионах страны. Правда, попасть туда будет непросто. Будущих кадетов ждет конкурсный отбор, собеседование с психологом и серьезные вступительные испытания.

Свою будущую карьеру Никита Романов выстраивает, хоть пока и расчищая дорожки. Звание кадета для 15-летнего подростка значимо и почётно. Он, как и 40 его товарищей по корпусу, уже полгода живёт по уставу.

Владимир Огореев, воспитанник вечерней школы № 21 Минска:

— Всё по распорядку стал делать, так как опаздывать и задерживаться нельзя – всё нужно делать в срок.

Яркие платья и маникюр – на тёмный бушлат. София Куршубадзе – сделала осознанный выбор. Кадетская закалка нужна девушке для службы в милиции.

София Куршубадзе, воспитанница вечерней школы № 21 Минска:

— Более обязательная стала. Если раньше могла позволить проспать первый урок, то здесь строго к разводу должна быть в корпусе. На мой взгляд, такие учреждения нужны в нашей стране.

Общеобразовательные уроки, физическая подготовка, занятия МЧС и «боевые» задания. Четыре сотни людей в погонах ныне при званиях и должностях – их воспитали в этих стенах. 15 лет кадетского режима – в минской вечерней школе.

Роберт Хмара, директор вечерней школы № 21 Минска:

— Чтобы пацанов оторвать от улицы. Ребята ко второму курсу уже готовы защищать Родину!

Мечта тысячи девчонок и мальчишек – быть в форме – вот-вот осуществится. Подняться вверх по ступенькам «к погонам» учащимся кадетских училищ станет проще. Кстати, разместить их планируют в школах-интернах по всей республике.

Воспитанник минской школы интерната мечтает о службе в силовом ведомстве. Весть о создании кадетских школ одиннадцатиклассник Олег воспринял с радостью за других и с сожалением для себя – ведь он уже переросток.

Олег Долгий:

— Я думаю, что это здорово: крыша над головой, еда, хорошая одежда, образование будет. Я бы сам воспользовался этим шансом.

Юрий Гладков, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

— Кадеты будут не только получать хорошую общеобразовательную подготовку, но и будут воспитываться физически крепкими и, что самое главное, патриотическими ребятами для защиты нашей Родины.

Пройти психологический тест, выдержать вступительные экзамены и показать своё здоровье – психическое и физическое.

Стать кадетами смогут даже восьмиклассники. В каких именно городах откроют такие военные школы, решат в облисполкомах.