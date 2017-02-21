Все рассказали как есть: бойцы сил спецопераций провели занятие для суворовцев Минска

Новости Беларуси. Боевой опыт – младшему поколению. Бойцы сил специальных операций провели занятие по военной подготовке для суворовцев. Представители одного из самых престижных подразделений белорусской армии

продемонстрировали лучшие образцы современного боевого оружия, показали полевые кухни и приемы рукопашного боя.

Кроме того, ребят учили пользоваться современной электроникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Науменко, начальник минского Суворовского военного училища:

Это мероприятие направлено на профессиональную ориентацию и оказание помощи в выборе суворовцами будущей профессии. В последующем они должны стать курсантами, а затем – офицерами, продолжив свою жизнь в рамках Вооруженных сил Республики Беларусь.

Максим Михута, суворовец:

Очень познавательно. Для нас, я думаю, это очень важно, потому что мы должны выбирать профессию по душе. Бойцы СВО приехали, все рассказали как есть.

Помимо суворовцев, на мастер-классе присутствовали воспитанники социального приюта Первомайского района.

Возможно, после сегодняшних занятий некоторые из них также захотят связать свою жизнь с армией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.