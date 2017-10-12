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Все наши статьи основаны на экспертном мнении: интернет-портал «Здоровые люди»

12 октября 2017 19:56
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Новости Беларуси. Как жить активно, питаться правильно, контролировать здоровье и оставаться молодым? Все это – темы интернет-портала «Здоровые люди», который представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все наши статьи основаны на экспертном мнении: интернет-портал «Здоровые люди»-1

Это не просто веб-ресурс о медицине. Он объединил все актуальные направления, умещающиеся в модное сегодня понятие ЗОЖ. По словам авторов проекта, его главное достоинство в том, что всю достоверную и полезную информацию рассказывают квалифицированные специалисты.

Ресурс ориентирован на жителей самого разного возраста.

Все наши статьи основаны на экспертном мнении: интернет-портал «Здоровые люди»-4

Игорь Селицкий, маркетолог проекта:
Портал действительно молодой, но он достаточно быстро набирает силу по посещениям, по контенту, потому что работают профессиональные журналисты. И все наши статьи основаны на экспертном мнении.

То есть это ведущие специалисты Республики Беларусь в сфере здравоохранения, психологии, спорта, фитнеса.

Все наши статьи основаны на экспертном мнении: интернет-портал «Здоровые люди»-7

Презентация интернет-портала о здоровье проходит на площадке выставки «Материнство и детство», где представлено все для родителей и детей. Главная особенность – интерактивность.

Вся территория оборудована как большая игровая зона.

# общество # Фотофакт # Здоровье # Игорь Селицкий

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