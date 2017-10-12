Все наши статьи основаны на экспертном мнении: интернет-портал «Здоровые люди»

Новости Беларуси. Как жить активно, питаться правильно, контролировать здоровье и оставаться молодым? Все это – темы интернет-портала «Здоровые люди», который представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не просто веб-ресурс о медицине. Он объединил все актуальные направления, умещающиеся в модное сегодня понятие ЗОЖ. По словам авторов проекта, его главное достоинство в том, что всю достоверную и полезную информацию рассказывают квалифицированные специалисты. Ресурс ориентирован на жителей самого разного возраста.

Игорь Селицкий, маркетолог проекта:

Портал действительно молодой, но он достаточно быстро набирает силу по посещениям, по контенту, потому что работают профессиональные журналисты. И все наши статьи основаны на экспертном мнении. То есть это ведущие специалисты Республики Беларусь в сфере здравоохранения, психологии, спорта, фитнеса.