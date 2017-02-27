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Все как на родине: белорусы отметили Масленицу в посольстве страны в Китае

27 февраля 2017 13:11
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Новости Беларуси. Белорусы проводили зиму и позвали весну на Востоке нашего континента. В посольство Беларуси в Китае пришли студенты, коммерческие представители и весь состав дипломатической миссии.

Поводом встречи стал древний славянский праздник. Хоровод, веселые игры и перетягивание каната. Горячие блины обряд сжигания чучело зимы – все как на родине.

Сергей Вергейчик, советник посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
Мы всегда организуем, собираемся всем коллективом в посольство, приглашаем своих друзей, знакомых белорусов, которые живут здесь, в Пекине.

Анастасия Заровкина, студент:
Чувствуем себя как дома. Все так душевно, просто супер. Организация великолепная.

Благодаря инициативе сотрудников посольства встретить весну, а заодно и своих земляков в неформальной обстановке стало уже настоящей традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Масленица

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