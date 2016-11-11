«Все фильмы были достойны наград»: итоги XXIII «Лістапада»

Новости Беларуси. XXIII «Лістапад» стал историей. В кинотеатре «Москва» стали известны победители по всем номинациям. Так бронза фестиваля, это же приз зрительских симпатий, – у совместной ленты Болгарии и Греции – фильм «Слава». Серебро и фильм как явление искусства у режиссера Оливера Лакса с лентой «Мимозы».

Ну а главная награда и самый громкий титул – гран-при золото «Лістапада» у «Лили Лейн».

Так же вручен спец-приз Президента Республики Беларусь за гуманизм и духовность в кино. Его удостоилась японская лента «Молитва лиры».

Заза Урушадзе, председатель жюри основного конкурса игрового кино XXIII Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Грузия):

Программа на «Лістападзе» всегда очень интересная. Особенно в этом году все фильмы были очень интересные. Я могу сказать от имени жюри, что все фильмы были достойны наград.

Андрей Алферов, член жюри международного кинофестиваля «Лістапад» (Украина):

Конкурс сам по себе очень сильный. Мы занимались двумя: «Молодость на марше» и основным. Я должен сказать, что вся программа подобрана так изысканно, что редко для фестивалей. Здесь есть такая четкая драматургия.

Татьяна Миронова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Очень хорошая программа. Это все было видно по зрителю. Полные залы, представляете? Это значит, что у нашего зрителя голод.

Финальным аккордом стал просмотр картины Анджея Вайды «Послеобразы».

Это последний фильм польского мастера кино, который рассказывает о судьбе художника-авангардиста Владислава Стржеминского.

Всего нынешний «Лістапад» подарил киногурманам около 160 лент из 50 стран мира.

Это фильмы-обладатели «Золотых медведей» Берлина, «Пальмовых ветвей» Канн и «Венецианских львов».