Белорус решился на операцию, чтобы получить разрешение на службу в армии

Новости Беларуси. Сегодняшняя медицина помогает справиться с различными тяжелыми недугами. С Михаилом наша съемочная группа познакомилась заочно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его лечащий доктор и новатор в своем роде рассказывал в одном из интервью, что разработал уникальный метод лечения плоскостопия и уже помог юному пациенту.

Молодой человек мечтал пойти по стопам родителей и однажды надеть погоны. Но путь в армию был закрыт из-за плоскостопия. Мы нашли этого мечтателя, которому в результате лечения удалось пойти даже дальше, чем просто срочная служба. А вам было не страшно на эту операцию соглашаться? Всё-таки способ инновационный?