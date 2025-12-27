Весь руководящий состав МВД посетил выставку достижений «Моя Беларусь»

Весь руководящий состав МВД вместе с семьями посетил выставку достижений «Моя Беларусь». Экспозиция максимально полно представляет комфортную и безопасную страну с передовыми технологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 тематических блоков посвящены ключевым отраслям и инновационным решениям. Один из них – «Технологии безопасности», в котором свое оснащение и передовые программные разработки презентует МВД. Завершилась экскурсионная программа концертными номерами творческих коллективов органов внутренних дел и внутренних войск.