Врачи: люди продолжают пить яйца и заражаться, а случаев ботулизма из-за домашних закаток стало меньше

Новости Беларуси. Каких случаев кишечных инфекций стало больше в последние годы, а каких – меньше, рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Глаз, заведующая отделением кишечных инфекций УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска:

Довольно часто пациенты поступают, особенно летом, в жару, вот из года в год практически одно и то же – люди поступают после употребления сырых яиц. Уж больно любят они их пить. После употребления сырых яиц в пищу, некоторые и в тот же день, некоторые – на следующий день, поступают к нам с температурой до 40, с дикими болями в животе, схваткообразными, режущими, вплоть до потери сознания иногда, и с обильным водянистым, жидким стулом без счёта, их очень пугает, что он становится зелёного цвета.

Здесь уже не надо гадать – это сальмонеллёз.

Уже лет 10-15 у нас редко встречалась дизентерия, вызванная шигеллой Флекснера 2а. Вот в этом году – первый случай, Флекснера 2а. Завозная дизентерия, такая ярко протекающая, с выраженными клиническими симптомами, с хорошим гемоколитом, с высокой температурой, интоксикацией. Ботулизм – наш народ стал намного грамотнее. Когда я начинала работать, у нас ботулизма было очень много, очень. Это было связано с закатками домашними, в основном, с колбасами. Пациентов поступало – 30 человек в год точно. Сейчас у нас, от силы, 1-2, а то и не попадается вовсе.