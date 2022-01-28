«Впечатлений будет уйма». Чего ожидают участники встречи с Президентом от его Послания народу и парламенту?

Новости Беларуси. Во Дворце Республики собрались все, кто приглашен заслушать Послание Президента в Большом зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что формат этого мероприятия отличается от привычного. Александр Лукашенко не только выступит с обращением, но и ответит на вопросы участников встречи. Напомним, выступление главы государства началось в 11:00 и оно транслируется в прямом эфире на всех национальных телеканалах, в том числе на СТВ и на нашем YouTube-канале. Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире на телеканале «Беларусь-1». Из Дворца Республики на связи Виктория Ходосок. Узнаем, какие ожидания от этой встречи у приглашенных.

Виктория Ходосок, корреспондент:

У участников мероприятия будет уникальная возможность обратиться к Президенту и задать волнующие вопросы. О чем бы спросили у главы государства, мы поинтересовались до начала.

Дмитрий Богушевич, председатель Коньковского сельсовета Ляховичского района:

Я вообще очень рад, что сегодня присутствую на таком масштабном республиканском мероприятии. И если у меня будет возможность задать вопрос Президенту, надеюсь, она у меня будет, я бы хотел у него спросить, ожидал ли Александр Григорьевич, вступая в должность Президента Республики Беларусь в первый раз, что когда-то он станет одним из основных лидеров, политиков на мировой арене.

Маргарита Кухта-Масловская, главный редактор районной газеты «Ляхавiцкi веснiк»:

Во-первых, гордость и честь находиться здесь сегодня среди настоящих патриотов Беларуси. Действительно важное политическое событие. Ожидаю, что Президент очертит акценты, приоритеты развития, мы услышим то, что каждый для себя хотел бы услышать. Поэтому ожидаю, что слово это будет яркое и впечатлений будет уйма.