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«Они больны духовно. И так самоутверждаются». Психолог Хасьминский о создающих суицидальные паблики

06 апреля 2017 22:04
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Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и Всея Руси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Многие родители обеспокоены появившимся Интернет-играми. Вот эта история  – «Беги или умри», которая вызывала шок у большинства родителей. Что надо перебегать перед идущим транспортом…

Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и Всея Руси:
Я думаю, она преувеличена, на самом деле.

Хорошо. А кто это придумывает?

Михаил Хасьминский:
Там всё очень по-разному. Во-первых, есть просто депрессивные подростки, которые создают соответствующие группы, находят друг в друге поддержку. Вот этот вот контент депрессивный.

В этом депрессивном контенте уже начинают копаться и выискивать жертв иногда те, кто хочет просто самоутвердиться.

То есть, для нас с Вами, для нормальных людей сложно понять, что это за самоутверждение может быть. А эти люди – они больны духовно абсолютно. И они таким образом самоутверждаются. Но, учитывая качество контента, который иной раз мы можем отсматривать – конечно, здесь встаёт вопрос и о другом. Что кто-то целенаправленно вбрасывает определённый контент, который использует очень серьёзные технологии воздействия и манипуляции для подобных вещей. Кто за этим стоит? Я думаю, тут должны решать спецслужбы. Информации сейчас достаточно по этому вопросу. Но это явное влияние… Хотя, знаете, есть специалисты, которые эту проблему изучают, и которые утверждают, что за этим стоят и определённые лидеры  деструктивных сект.

Полностью интервью смотрите здесь

# общество # Консультация психолога # Михаил Хасьминский

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