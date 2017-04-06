Психолог Хасьминский: «Социальные сети никакой пользы подросткам не несут»

Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и Всея Руси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Игоревич, давайте к практическим советам. Потому что не хотелось бы на ровном месте создавать панику – потому что человек, который ищет болезнь, всегда найдёт болезнь. Но на что надо обратить внимание, глядя на своих подростков?

Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и Всея Руси:

Вообще, если говорить шире – ничего, например, современные социальные сети никакой пользы, лично на мой взгляд, подросткам не несут. И, если родители будут жёстко это всё контролировать, я думаю, они будут вполне правы. Потому что ничего там действительно стоящего. Общение – так оно лучше личное. Как мы общались – мы нисколько не проигрывали в детстве.

А, когда, извините, сидят в коридоре и друг другу пишут эти сообщения в социальных сетях – это глупость.

Ну и, конечно, проверять то, чем подросток, в данном случае, дышит. Если можно – поставьте какие-то программы, которые позволят отследить, куда он ходит. Это вполне законно. Некоторые говорят: «Как так? Подростков лишать свободы?» Подождите. Мы же лишаем их свободы, когда они идут на улицу гулять. Потому что мы за них отвечаем. Мы сами их ограничиваем: говорим, во сколько им прийти и с кем им общаться. Сеть – такая же точно реальность. Но, почему-то, к ней отношение другое. Пока мы не поймём, что сеть – это точно такая же реальность, которая может приводить к точно тем же последствиям, как и всё остальное, обычная наша реальность, мы наделаем очень много ошибок. И, кроме контроля, самый лучший способ – это, конечно, доверительные отношения. А доверительные отношения строятся на общем фундаменте с детьми, на каких-то общих интересах. Это необязательно, кстати, сходить до низменных интересов, упрощённых, подростка. Наоборот, можно его подтягивать до собственных интересов. Да, это требует достаточно много самопожертвования, возможно, времени, сил, но оно того стоит. Это и есть то самое воспитание, которым занимались и наши родители, и наши бабушки, дедушки. Ну и, вообще – у человека время должно быть занято, он должен быть ответственным.

Потому что, кстати говоря, суициденты очень часто – люди крайне безответственные.

То есть, крайне эгоистичные.

Михаил Хасьминский:

Эгоистичные и безответственные. И, самое главное, у человека должно быть чёткое понимание добра и зла. Для чего ты живёшь. Всё отсюда идёт. Если ты живёшь для того, чтобы душу свою взрастить – это один вопрос. Опять же, религиозный. А, если ты живёшь просто потреблять – в какой-то момент потреблять ты не смог, значит, всё тебе дозволено. А вот эти ценности традиционные, и понимание добра и зла, безусловно, религиозны.