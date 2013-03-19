Возле 35-ой городской поликлиники до сих пор стоит яблоня с яблоками урожая 2012 года!

Новости Беларуси. На улице Серова в Минске щедрая яблоня спасает от голода птиц холодной весной. Это на вид хрупкое дерево успело пережить всю осень, зиму и начало весны. Не проронив, практически, ни одного яблока. Даже недавний природный аппокалипсис не сломил дерево.

Необычная яблоня растет возле 35-ой городской поликлиники. Ее посетители уже успели привыкнуть к особо устойчивому дереву. А некоторые даже считают его достопримечательностью района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.