Воздействие белорусской АЭС на окружающую среду будет минимальным

Такой вывод исследований ученых содержится в 25 книгах девятитомника специального предварительного отчета.

Изучены все возможные параметры влияния на экологию атомной станции на стадии ее строительства и после ввода в эксплуатацию.

Сейчас каждый житель страны может свободно ознакомиться со всеми данными. Информация, с расчетом на обратную связь, уже размещена на сайтах соответствующих энергетических и экологических министерств и ведомств.

К общественному обсуждению в Беларуси решили также подключиться и шесть зарубежных государств. Литва, Латвия, Польша, Австрия, Украина и Россия официально высказали заинтересованность иметь возможность участвовать в оценке воздействия белорусской атомной электростанции на окружающую среду. Внести свои правки и замечания они смогут до конца октября.

- Мнение института: воздействие с использованием оборудования стадии класса «три плюс» незначительное. В случае аварии распространение радиации будет предотвращено корпусом аварийной установки. Распространение радиации не превысит 800 метров. Это соответствует европейским нормам, - утверждает Владимир Бобров, заместитель директора РУП «БелНИПИЭнергопром».