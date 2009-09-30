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Воздействие белорусской АЭС на окружающую среду будет минимальным

30 сентября 2009 17:56
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Такой вывод исследований ученых содержится в 25 книгах девятитомника специального предварительного отчета. 

Изучены  все  возможные параметры  влияния  на  экологию  атомной  станции на  стадии  ее  строительства и после ввода  в эксплуатацию. 

Сейчас каждый   житель  страны  может  свободно   ознакомиться  со всеми  данными.    Информация,  с  расчетом  на  обратную  связь,  уже  размещена  на  сайтах  соответствующих  энергетических  и  экологических  министерств и  ведомств. 

 К   общественному  обсуждению в Беларуси решили также подключиться  и   шесть зарубежных государств.  Литва, Латвия, Польша, Австрия, Украина и Россия официально высказали заинтересованность иметь  возможность  участвовать в оценке воздействия  белорусской  атомной электростанции  на окружающую  среду.   Внести свои  правки  и  замечания   они  смогут  до  конца октября.

-  Мнение  института:  воздействие с   использованием  оборудования  стадии  класса  «три плюс» незначительное. В случае  аварии  распространение  радиации   будет  предотвращено  корпусом  аварийной  установки.  Распространение  радиации  не превысит 800 метров. Это  соответствует  европейским нормам, - утверждает Владимир Бобров, заместитель директора РУП «БелНИПИЭнергопром».

# общество # АЭС в Беларуси

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