Российские журналисты о Беларуси

90 представителей СМИ из российских регионов в пресс-туре по Беларуси.

Отправная точка маршрута - Витебская область. Сегодня акулы пера познакомились с работой сельскохозяйственного предприятия «Рудаково». Пишущая и снимающая братия увидела достижения белорусов в сельском хозяйстве. Сильное впечатление на российских журналистов произвели современные теплицы для выращивания овощей.

Завтра в программе - посещение полоцких храмов и музеев, а также новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

-Впечатления очень приятные. Беларусь такая гостеприимная страна! - считает Валерия Бичурина, корреспондент газеты «Красная звезда» (Москва).

- У вас экологически чистые продукты. Знаете, по-доброму завидую Вам. Всяческих успехов таким талантливым людям, которые создают, выращивают и дарят хорошую продукцию! - поделилась Елена Бадякина, военный журналист (Северный Кавказ).

- Удивительно чисто все. И люди добрые! – утверждает Сергей Зыков, корреспондент телеканала «Хатунь 24» (Барнаул).