«Воспользовался возможностью, пошел на две недели в отпуск». Реальные истории пап, которые ушли в отцовский отпуск

Новости Беларуси. Декретный отпуск для отцов может стать обязательным для нанимателя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его планируют давать на две недели в первые полгода после рождения ребенка. Норма о предоставлении отцу дополнительного отпуска вошла в проект закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь». Решение продиктовано заботой – демографический вопрос сейчас стоит остро во всех европейских государствах.

Исследования говорят, что даже кратковременный декретный для пап – хорошее подспорье для мам. Сейчас законодательство такой возможности для мужчин не предусматривает. Но если поправки примут, работодатель уже не сможет отказать декретному отцу.

Анатолий Ширвель – отец шестерых детей. Опытному родителю ставить на длительную паузу работу не приходилось. Но он бы с радостью дебютировал в новой роли. Когда появились на свет первые двойняшки, руководитель не отпускал. Потому в графике трудового отпуска напротив фамилии папы Толи шутливо писали – уходит, когда родятся дети.

Анатолий Ширвель, многодетный папа:

Некоторые начнут: как это я – бабский отпуск буду брать? А некоторые берут отпуск декретный. Я считаю, что это нормально. Правильно было бы, что папа обязан взять отпуск, именно папа. Это важно. Наниматель должен предоставить именно оплачиваемый отпуск. Ну как я пойду, если кормить надо детей? Да ладно кормить, а памперсы, а все эти моменты? Расходники увеличиваются.

А вот Павел на страже пеленок и распашонок все-таки был. Все три года с маленьким Ратмиром. Так решили на семейном совете. Из экономических соображений – у жены зарплата выше. Случай – не единственный для Беларуси, но это не тенденция как, например, в Скандинавии.

Павел Касперович:

В декретном отпуске хорошо. Поправился, набрал 6 килограмм. Попробовал всяких пюрешек. Что не доедал ребенок, приходилось доедать мне.

В Великобритании можно разделить годовой декретный отпуск на двоих. В Швеции и Португалии мужчина просто обязан взять хотя бы минимальный отпуск при рождении малыша. Законодательная база в Беларуси – иная.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В Трудовом кодексе прописана возможность взять социальный отпуск по семейным обстоятельствам. Любой работник мог написать такое заявление, указав причину. И уже наниматель сам решает – отпустить в такой отпуск или не отпустить. Теперь по заявлению работника наниматель обязан будет отпустить.

Речь о неоплачиваемом декретном отпуске для мужчин до двух недель. Он обязателен для работодателя, но доброволен для сотрудника. Новые поправки собираются внести в Трудовой кодекс. Пошаговая стратегия – один из пунктов предвыборной программы депутата Шевцова.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Должны понимать: если сделаем его обязательно оплачиваемым, то пойдет дополнительная нагрузка. Финансовая нагрузка на бюджет. Мы должны будем просчитать какие-то суммы для того, чтобы заложить их в республиканский бюджет, чтобы можно было беспрепятственно этими вещами пользоваться.

Быстрее закона сработал директор Аврутин, прописав двухнедельный отпуск в коллективном договоре еще несколько лет назад. А буквально с прошлого лета добавили важное – с сохранением заработной платы.

Олег Аврутин, директор Минскводоканала:

В 2018 году за 2,5 месяца уже 10 молодых отцов воспользовались этим правом. Это востребовано. Что такое две недели в рамках предприятия, ну положа руку на сердце? Может надо посмотреть – сократить на месяц, например, декретный отпуск – в нашей стране он три года. Это действительно много. И у наших стран-соседок таких отпусков нет. За счет этого дать две недели оплачиваемые отцу.

Николай Бабич, заместитель начальника производственно-технического отдела Минскводопровода:

Я узнал о существовании такого отпуска за несколько недель до рождения ребёнка. Решение сразу было принято. Бонус хороший, можно побыть с семьей еще и денежку за это получить.

Кирилл Антонов, заместитель начальника производства Минскочиствода:

Родилась у меня доченька летом. Воспользовался возможностью, пошел на две недели в отпуск. Мама очень обрадовалась и толкала меня к этому изо дня в день.