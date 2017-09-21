Воскресить человека и заставить прибраться сумели сотрудники землеустроительной службы Житковичей

Новости Беларуси. Исходя из ведомственной отчетности, от зарастания сорной растительностью свой земельный участок очистил гражданин умерший еще 7 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что нужно быть хозяином на своей земле, белорусам нередко напоминают в письменной форме. Ежегодно предписания навести порядок на своем участке получают тысячи человек. Как оказалось, выписывается их еще больше.

Александр Добриян, СТВ:

Предписание по наведению порядка выписано и вот по этому адресу. Если верить документам землеустроителей, это частное домовладение. По факту – с 1937 года здесь работает базовая школа. Состояние территории близко к идеальному: ровный газон, красивые цветы и малые архитектурные формы. Директор школы Ирина Салей и слыхом не слыхивала ни о каких предписаниях землеустроителей. Порядок на школьном дворе здесь и так круглый год.

Ирина Салей, директор Гребенской базовой школы:

Этой службы у нас не было. Как видите, у нас порядок наведен, и его мы поддерживаем всегда. Это школа, и требования у нас теперь такие. Дальше – больше: выяснилось, что человек, на фамилию которого выписано предписание, покинул мир живых 7 лет назад. Однако, судя по записи в журнале землеустроительной службы, это не помешало ему устранить все нарушения вовремя и в полном объеме. Поделиться опытом воскрешения умерших на камеру в районной землеустроительной службе не согласились.

Запись разговора:

Ведется рейтинговая таблица среди районов, никто не хочет быть в конце. Немножко это способствует. – Это соревнование, стимул? – Да, стимул больше. В погоне за показателями при составлении фиктивных предписаний землеустроители пользовались базами данных (как выяснилось, не самыми точными). Выезжать и проверять на местаъ у специалистов просто не было времени: три сотрудника службы за год вынесли 1500 предписаний. Показатели действительно рекордные: столько же, сколько в одном Житковичском районе, вынесли предписаний, например, во всей Брестской области.