Воскресить человека и заставить прибраться сумели сотрудники землеустроительной службы Житковичей
Новости Беларуси. Исходя из ведомственной отчетности, от зарастания сорной растительностью свой земельный участок очистил гражданин умерший еще 7 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что нужно быть хозяином на своей земле, белорусам нередко напоминают в письменной форме.
Ежегодно предписания навести порядок на своем участке получают тысячи человек. Как оказалось, выписывается их еще больше.
Александр Добриян, СТВ:
Предписание по наведению порядка выписано и вот по этому адресу. Если верить документам землеустроителей, это частное домовладение. По факту – с 1937 года здесь работает базовая школа. Состояние территории близко к идеальному: ровный газон, красивые цветы и малые архитектурные формы.
Директор школы Ирина Салей и слыхом не слыхивала ни о каких предписаниях землеустроителей.
Порядок на школьном дворе здесь и так круглый год.
Ирина Салей, директор Гребенской базовой школы:
Этой службы у нас не было. Как видите, у нас порядок наведен, и его мы поддерживаем всегда. Это школа, и требования у нас теперь такие.
Дальше – больше: выяснилось, что человек, на фамилию которого выписано предписание, покинул мир живых 7 лет назад.
Однако, судя по записи в журнале землеустроительной службы, это не помешало ему устранить все нарушения вовремя и в полном объеме. Поделиться опытом воскрешения умерших на камеру в районной землеустроительной службе не согласились.
Запись разговора:
Ведется рейтинговая таблица среди районов, никто не хочет быть в конце. Немножко это способствует. – Это соревнование, стимул? – Да, стимул больше.
В погоне за показателями при составлении фиктивных предписаний землеустроители пользовались базами данных (как выяснилось, не самыми точными).
Выезжать и проверять на местаъ у специалистов просто не было времени: три сотрудника службы за год вынесли 1500 предписаний. Показатели действительно рекордные: столько же, сколько в одном Житковичском районе, вынесли предписаний, например, во всей Брестской области.
Тарас Кривусев, начальник отдела Комитета государственного контроля Гомельской области:
Служба отчиталась за выдачу 3500 предписаний. При это 1500 предписаний специалисты службы документально подтвердить не смогли. При этом из имеющихся в службе предписаний
более 40 выдано фиктивно, гражданам либо умершим, либо не являющимся собственниками земельных участков.
Согласно все той же отчетности, землеустроительные службы Гомельской области на протяжении последних лет занимают лидирующие позиции. Однако результаты последней проверки ставят эти данные под сомнение.