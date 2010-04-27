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Вопросы защиты белорусской интеллектуальной собственности обсудят в Минске отечественные изобретатели

27 апреля 2010 06:32
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Прецедентов интеллектуального пиратства в Беларуси пока немного. А вот количество патентов на изобретения неуклонно растет. Сегодня их уже больше десяти тысяч.Основные силы новаторские умы бросят на совершенствование отечественного законодательства в сфере авторского права. Сегодня это вдвойне актуально, если учесть, что Европа уже наступила на эти грабли. Ущерб от контрафакта и пиратства ежегодно превышает 100 миллиардов долларов.
# общество

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