Президент Беларуси посещает регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля Александр Лукашенко направился на Могилевщину. В Чериковском районе глава государства посетил СПК «Езерский». Общаясь с местными чиновниками, Президент вышел далеко за региональные рамки и заявил, что Беларусь должна заметно повысить конкурентоспособность сельхозпроизводства.

25% территории Могилевской области пострадали от чернобыльской катастрофы. Несмотря на эти экологические сложности, экономика региона показывает хорошие результаты. Объемы складских запасов на заводах и фабриках – одни из самых низких в стране. Растут налоговые поступления и прибыли предприятий, а вместе с ними повышается и реальная зарплата.

Традиционную поездку по загрязненным радиацией территориям Президент начал с Чериковского района Могилевской области. Александр Лукашенко прилетел на вертолете. По пути сюда он с воздуха увидел, что некоторые экологически чистые земли проигрывают по уровню благоустройства тем регионам, которые называют проблемными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Вы, наверное, по советским принципам решили жить: куда начальники не доедут, туда можно и не ездить. Сегодня летать можно. А если летаете и нет результатов, значит надо ездить, или пешком ходить. Разбирайтесь с районом. Ни одно поле, ни один участок не должны быть неухоженными.

Президент сегодня посетил ферму СПК «Езерский». Этот молочно-товарный комплекс нового поколения построен в прошлом году. Специальная программа предусматривает, что в стране откроются 118 таких агропредприятий.

Сегодня Президенту доложили, что из-за проволочек с выделением кредитов, срываются сроки строительства таких объектов. Стоимость этой фермы – почти 14 миллиардов рублей. Александр Лукашенко поручил на месте разобраться с этой проблемой.

Так называемые «чернобыльские» регионы – под особым контролем руководства страны. Научный подход к освоению этих земель позволяет иметь здесь рентабельное сельское хозяйство, которое, при этом, дает чистую продукцию. Так, за прошлый год на перерабатывающие предприятия Могилевской области не поступило ни одного литра загрязненного молока.

Александр Лукашенко:

– Кто пять лет назад мог сказать, что Украина «достукается» до такой ситуации? Сегодня Украина нам «в хвост дышит». Почему? Потому, что «опустив руки» проходили. Все пошли вперед. И Россия пойдет, потому что у нее огромные ресурсы. Они шаг в шаг идут за нами. Иногда даже не интерпретируют, наши термины употребляют, идут. Пусть берут. Мы не чужие люди. Но мы не должны отстать. Мы в этой гонке должны опередить – на полшага, на шаг идти впереди.

Кадровый вопрос в сельском хозяйстве оказался сегодня в центре внимания Президента. Александр Лукашенко заявил, что государство не должно тратить деньги на подготовку специалистов и руководителей, а потом терять этих работников.

27 апреля поездка Президента по регионам, которые пострадали от аварии на ЧАЭС, продолжится. Александр Лукашенко посетит Гомельскую область.

Алексей Адашкин, Николай Сенчило, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.