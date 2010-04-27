Собственная база данных одаренной и талантливой молодежи появится в Беларуси

Соответствующий Указ подписал Президент. Банк без банкротства уже имеет первых вкладчиков. Это президентские стипендиаты.

Единый электронный архив объединит в себе весь золотой фонд белорусской молодежи. Воспользоваться данными о перспективных специалистах теперь могут все белорусские работодатели.

Василий Голован, ведущий специалист министерства культуры Республики Беларусь:

– Вся поступающая информация будет направляться в единый информационный аналитический центр. Помимо существующих норм, которые указаны в действующем положении о банке талантливой молодежи, будет, также, включаться лауреаты международных и республиканских художественно-творческих мероприятий, а их у нас достаточно много.