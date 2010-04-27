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Собственная база данных одаренной и талантливой молодежи появится в Беларуси

27 апреля 2010 06:28
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Соответствующий Указ подписал Президент. Банк без банкротства уже имеет первых вкладчиков. Это президентские стипендиаты.

Единый электронный архив объединит в себе весь золотой фонд белорусской молодежи. Воспользоваться данными о перспективных специалистах теперь могут все белорусские работодатели. 

Василий Голован, ведущий специалист министерства культуры Республики Беларусь:
– Вся поступающая информация будет направляться в единый информационный аналитический центр. Помимо существующих норм, которые указаны в действующем положении о банке талантливой молодежи, будет, также, включаться лауреаты международных и республиканских художественно-творческих мероприятий, а их у нас достаточно много.

# общество # Культура

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