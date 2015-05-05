Военный парад 9 Мая в Минске начнется в 11.00 и продлится около часа, салют начнется в 22.00

Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию Великой Победы. Военный парад в Минске начнется в 11.00 и продлится около часа. Традиционно шествие пройдет у стелы «Минск – город-герой».

По улицам проследуют более 5 тысяч военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Зрителей также ждет уникальное авиа-шоу.

Всего в столице на 9 Мая запланировано свыше 70 мероприятий. Основные массовые гулянья развернутся на площадке у Дворца спорта. А завершится празднование Великой Победы грандиозным салютом. В Минске, Брестской крепости и областных центрах он начнется в 10 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макаров, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Традиционно парад откроют суворовцы Минского суворовского военного училища, за ними перед трибунами пронесут флаг Республики Беларусь, флаг Советского Союза, внесшего решающий флаг в разгром фашизма, знамя Победы, а также штандарты первого, второго, третьего белорусских и первого прибалтийского фронтов.

9 мая в районе площади Победы и стелы «Минск – город-герой» с половины седьмого утра ограничат движение транспорта. А попасть к местам празднования можно будет с 8.30 через контрольно-пропускные пункты.

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Будут оборудованы дополнительные пункты пропуска, так сказать для особой категории граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, пожилые люди, это родители с малолетними детьми, которые будут приглашаться для ускоренного прохождения на отдельный пункт пропуска.