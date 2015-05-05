Участники проекта «Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» возложили цветы к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. Агитпоезд «Цветы великой Победы» вернулся 5 мая утром в город-герой Минск. Позади почти две недели путешествия по местам боевой славы.

Из Минска состав из 6 вагонов отправился 24 апреля.

За это время не только увидеть, но и потрогать уникальные экспонаты и раритетную технику смогли во всех областных центрах, а также в Осиповичах, Жлобине, Орше и других белорусских городах.

Неотъемлемой частью состава стал вагон-музей. Во время остановок его экспозиции пополняли местные артефакты времен Великой Отечественной. Также на каждой остановке атмосферу праздника создавали театрализованные миниатюры и военные песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Лавицкий, участник проекта «Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы»:

Это является у нас самым молодым участником поездка, в котором мы ездили. Я считаю, что наше поколение еще общается с ветеранами, а уже это поколение вряд ли увидит живыми ветеранов, поэтому мы должны передавать те традиции, которым нас научили ветераны.

Тамара Завгородняя, инвалид Великой Отечественной войны:

В болоте спасались, переходили через минное поле. Так что много, что пережили. И поэтому у нас эмоции такие, что воспоминаем все сразу, хотя уже прошло много лет.

Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» на столичном перроне встретили более тысячи человек.

А вот финальный аккорд патриотического проекта прозвучал на площади Победы. Под композиции военного оркестра к монументу легли цветы от пассажиров необычного состава, ветеранов, а также гостей из России.