Военные 120 механизированной бригады восстанавливают Смолевичский район

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия урагана. От удара стихии, напоминаем, пострадали сотни населенных пунктов. Грозовой фронт загрузил работой и коммунальщиков, и спасателей.

К ним присоединяются и добровольцы со всей республики. Так, в Минской области пройдёт субботник по восстановлению разрушений. Активное содействие оказывают и белорусские военные.

В частности, в Смолевичском районе сельчанам помогают солдаты и офицеры 120 механизированной бригады. Военные расчищают от завалов и восстанавливают дороги, стоянки, жилые дома, а также хозяйственные постройки.

Эдуард Ковалевич, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия:

Ребята молодцы. Вы знаете, довольны работой, по совести работают. Восстановить это не день, не два, скорей всего на месяц. Потому что объекты важные, очень важные. И с учетом того, что это уборка зерновых, работы будет много.

Дмитрий Ковальчук, командир взвода 120-й отдельной механизированной бригады:

Разрушило крыши, разрушило некоторые здания. Помогаем убирать мусор, по возможности – устранять поломки.

Общий ущерб от урагана только в Минской области составил около 8 миллионов долларов. В пятерке самых пострадавших районов: Смолевичский, Минский, Дзержинский, Червенский и Березинский. Из соседних только 20 июля сюда прибыли около 700 рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.