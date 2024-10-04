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В Минске приступили к реконструкции мусороперерабатывающего завода

04 октября 2024 20:46
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Увеличить объем переработки и снизить негативное воздействие на окружающую среду. В Минске проходит масштабная реконструкция мусороперерабатывающего завода вблизи полигона коммунальных отходов Тростенецкий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске приступили к реконструкции мусороперерабатывающего завода-2

Новый проект разработали с учетом современных экологических стандартов. Согласно плану, здесь будут установлены четыре новые линии по сортировке и переработке мусора, что позволит увеличить мощность завода в шесть раз. Строители уже приступили к закладке фундаментов и металлоконструкций кровли основного производственного корпуса. Помимо этого возводят здание котельной, а также складов для крупногабаритных отходов и вторичных материальных ресурсов.

В Минске приступили к реконструкции мусороперерабатывающего завода-4

Наталия Ятченя, руководитель проекта ГП «Гордострой»:
Строительство и реализация данного объекта значительно уменьшит объем захороняемых отходов, что уменьшит экологические риски и, конечно, значительно улучшит уровень комфортного проживания нашего населения.

В Минске приступили к реконструкции мусороперерабатывающего завода-6

Кроме переработки мусора на предприятии планируют изготавливать топливо, которое будут использовать в цементной промышленности. К слову, завершить строительные работы и ввести завод в эксплуатацию планируют к концу 2025 году.

# Строительство

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