В Минске приступили к реконструкции мусороперерабатывающего завода
Увеличить объем переработки и снизить негативное воздействие на окружающую среду. В Минске проходит масштабная реконструкция мусороперерабатывающего завода вблизи полигона коммунальных отходов Тростенецкий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый проект разработали с учетом современных экологических стандартов. Согласно плану, здесь будут установлены четыре новые линии по сортировке и переработке мусора, что позволит увеличить мощность завода в шесть раз. Строители уже приступили к закладке фундаментов и металлоконструкций кровли основного производственного корпуса. Помимо этого возводят здание котельной, а также складов для крупногабаритных отходов и вторичных материальных ресурсов.
Наталия Ятченя, руководитель проекта ГП «Гордострой»:
Строительство и реализация данного объекта значительно уменьшит объем захороняемых отходов, что уменьшит экологические риски и, конечно, значительно улучшит уровень комфортного проживания нашего населения.
Кроме переработки мусора на предприятии планируют изготавливать топливо, которое будут использовать в цементной промышленности. К слову, завершить строительные работы и ввести завод в эксплуатацию планируют к концу 2025 году.