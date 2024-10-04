В Минске приступили к реконструкции мусороперерабатывающего завода

Азарёнок: Ребята в балаклавах не хвалятся своими подвигами, а они каждый день идут на нож

Никто не знает, что вот они взламывают или им открывают дверь, никто не знает, там может оказаться псих с гранатой. Да, псих с гранатой там может оказаться. Просто это не обнародуют, потому что это их служба, это их долг, и они этим это как-то не выпячивают и не показывают.