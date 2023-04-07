«Военнослужащие настроены на выполнение задачи». В Беларуси проводится очередная проверка боеготовности армии

Новости Беларуси. Вопросам обеспечения безопасности в последнее время уделяется повышенное внимание. И небезосновательно. Боевые действия в Украине, активность НАТО у наших рубежей, попытки диверсий и терактов – в сложившейся ситуации необходимо быть начеку, чтобы в любой момент встать на защиту Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боеготовность армии на постоянном контроле. Сейчас в стране проводится очередная проверка. В рамках мероприятий одно из подразделений сегодня выполняет марш в назначенный район. Среди бойцов в том числе служащие, призванные из запаса.

Сергей Шилин, командир механизированной бригады:

Сейчас батальон совершает марш комбинированным способом. В 7 утра вышла автомобильная техника, в 9 часов уходит бронетанковая техника. Хочу отметить, что как за рулем, так и за штурвалами находятся военнослужащие, прибывшие из запаса. Военнослужащие настроены на выполнение боевой задачи. Задачу выполним.