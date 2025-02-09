Военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» продолжает свое шествие по Брестской области

По Бересткой области сейчас пролегает маршрут международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По Бересткой области сейчас пролегает маршрут международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это масштабное посвящение 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Столинском районе в мемориальном комплексе урочище Стасино в память о жертвах фашизма в минуте молчания застыли участники акции. Впереди у них еще несколько тысяч километров пути. На карте Беларуси, пожалуй, нет такого места, где бы эхом не отзывались события Великой Отечественной войны.
Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
Мы проносим частичку памяти вдоль государственных границ, внешних границ Содружества Независимых Государств. Это такая поколенченская эстафета. Мы вспоминаем наших дедов и прадедов, захоронения, мемориалы, большие и маленькие комплексы. Мы понимаем, что наша белорусская земля – многострадальная. Мы не имеем права забыть тот подвиг, который был совершен.
Денис Силивоник, заместитель председателя Столинского райисполкома:
Замечательные слова, которые написаны на одной из стел. Жертвам – бессмертие, карателям и предавшим память – забвение. Если каждый из нас будет нести эти слова в своем сердце, то память о подвиге советского народа, память о защитниках Отечества никто не перепишет.
Проходят десятилетия, меняются поколения, но Великая Победа является для нас символом национальной гордости, воинской славы и доблести. Об этом участники автопробега говорили уже у памятного знака пограничникам всех поколений в Пинске. Именно воины-пограничники всегда надежно оберегали наше Отечество, при необходимости первыми вставали на пути врага.
Ариана Варвашевич, учащаяся средней школы №10 Пинска:
Для меня очень почетно, волнительно и ответственно участвовать в таком мероприятии. Это такое напоминание о том, что происходило на территории нашей в нашей Беларуси, в том числе и на Пинщине.
Напомним, «Эстафета Победы» вдоль границ государств-участников СНГ, стартовала одновременно в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и в Мурманске 2 февраля. Это своеобразный пролог цикла мероприятий, приуроченных к знаковой юбилейной дате. Следом за Бресткой областью «Эстафету Победы» примет – Гродненская. Завершится акция 28 мая в Москве.