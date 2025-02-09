Военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» продолжает свое шествие по Брестской области

По Бересткой области сейчас пролегает маршрут международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это масштабное посвящение 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Столинском районе в мемориальном комплексе урочище Стасино в память о жертвах фашизма в минуте молчания застыли участники акции. Впереди у них еще несколько тысяч километров пути. На карте Беларуси, пожалуй, нет такого места, где бы эхом не отзывались события Великой Отечественной войны.

Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:

Мы проносим частичку памяти вдоль государственных границ, внешних границ Содружества Независимых Государств. Это такая поколенченская эстафета. Мы вспоминаем наших дедов и прадедов, захоронения, мемориалы, большие и маленькие комплексы. Мы понимаем, что наша белорусская земля – многострадальная. Мы не имеем права забыть тот подвиг, который был совершен.

Денис Силивоник, заместитель председателя Столинского райисполкома:

Замечательные слова, которые написаны на одной из стел. Жертвам – бессмертие, карателям и предавшим память – забвение. Если каждый из нас будет нести эти слова в своем сердце, то память о подвиге советского народа, память о защитниках Отечества никто не перепишет. Проходят десятилетия, меняются поколения, но Великая Победа является для нас символом национальной гордости, воинской славы и доблести. Об этом участники автопробега говорили уже у памятного знака пограничникам всех поколений в Пинске. Именно воины-пограничники всегда надежно оберегали наше Отечество, при необходимости первыми вставали на пути врага.