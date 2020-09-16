Воду в парогенератор надо наливать при выключенном утюге. Что ещё нужно знать, чтобы не получить удар током

Мария Кронда, корреспондент:

Задумывались ли вы, сколько электроприборов мы используем в течение дня? Думаю, вряд ли, так как происходит это на автомате. А тем временем, каждый такой необдуманный процесс может привести к трагедии.

Волна напряжения вокруг темы неправильного обращения с электричеством ежегодно нарастает. И не беспочвенно. Только за 2020 зафиксированы десятки несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.

Александр Гулевич, главный инженер филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:

В городе Барановичи Брестской области несовершеннолетний совместно с друзьями через отверстие в заборе проник на территорию предприятия, выломал ногами дверь распределительного устройства 10 кВ, проник в ячейку 10 кВ и был тяжело травмирован электричеством.

Ежегодно происходят смертельные несчастные случаи с рыбаками во время рыбной ловли или при передвижении с разложенным удилищем под проводами воздушных линий электропередач. Так, например, в Слуцком районе Минской области рыбак вместе с другом возвращался к автомобилю, который находился на бровке дамбы под воздушной линией 110 кВ. При попытке сложить удилище коснулся провода и был смертельно травмирован электротоком.

Вилейский район. Минская область. Ученик 10 класса спустился в подвал частного жилого дома за продуктами и нечаянно коснулся неизолированного жилкабеля под напряжением, выведенного из бетонной стены. Подросток погиб. ЧП произошло из-за нарушения элементарных норм электробезопасности. Нередко причинами бед становятся и эксплуатация неисправных электроприборов, их самостоятельный ремонт либо проникновение посторонних лиц на энергетические объекты. Избежать электротравм можно, соблюдая технику безопасности.

Наталья Тростянко, начальник Минского МРО по надзору за электроустановками:

Если вы моете холодильник, стиральную машину или посудомоечную машину, вы должны обязательно доставать вилку из розетки. Если вы утюжите, то воду, которую вы наливаете в парогенератор, необходимо наливать при выключенном утюге. Если вы сматываете шнур, должны дождаться того, чтобы утюг остыл.

Розеточные группы не устанавливаются в ванных комнатах, если не обеспечены защитной мерой безопасности. Необходимо строго соблюдать при включении в розеточную группу количество розеток, оно не должно превышать одной. Превышение при подключении ведет к короткому замыканию и пожару.

Никогда не пользуйтесь феном или электробритвой, если они мокрые или имеют оголенные токопроводящие концы или детали.

Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур, не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу.

Когда вы закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните вилку из розетки, а затем уже сворачивайте его. Не делайте временных соединений проводов, а предоставьте выполнение всех работ квалифицированным специалистам. Уходя из дома, не оставляйте технику в спящем режиме.