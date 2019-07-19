Новый ФОК появится на проспекте Держинского

Новости Беларуси. Еще больше спортивных возможностей. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на проспекте Держинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работу над проектом планируют закончить уже этой зимой, а весной 2020 года благоустроят территорию вокруг. Для любителей здорового образа жизни в ФОКе оборудуют водную зону с бассейном, джакузи и СПА, а рядом со зданием – воркаут-площадку.