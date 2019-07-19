Прямой эфир

Новый ФОК появится на проспекте Держинского

19 июля 2019 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще больше спортивных возможностей. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на проспекте Держинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый ФОК появится на проспекте Держинского-1

Работу над проектом планируют закончить уже этой зимой, а весной 2020 года благоустроят территорию вокруг. Для любителей здорового образа жизни в ФОКе оборудуют водную зону с бассейном, джакузи и СПА, а рядом со зданием – воркаут-площадку.

Новый ФОК появится на проспекте Держинского-4

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено
19 июля 2019 18:38

С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено

В Заводском районе нарисовали граффити длиной 300 метров
19 июля 2019 18:21

В Заводском районе нарисовали граффити длиной 300 метров

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста
19 июля 2019 17:59

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста