С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено

Новости Беларуси. Движение по улице Смоленской от улицы Ленина до Захарова будет запрещено с 21 июля до утра 24-го из-за проведения ремонтных работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с этим остановочный пункт «Андреевская» перенесут и изменят движение городского транспорта. В период с 22 июля по 16 августа на этом же участке и-за реконструкции газозпровода изменится движение автобуса № 14.