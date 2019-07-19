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С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено

19 июля 2019 18:38
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Новости Беларуси. Движение по улице Смоленской от улицы Ленина до Захарова будет запрещено с 21 июля до утра 24-го из-за проведения ремонтных работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено-1

В связи с этим остановочный пункт «Андреевская» перенесут и изменят движение городского транспорта. В период с 22 июля по 16 августа на этом же участке и-за реконструкции газозпровода изменится движение автобуса № 14.

С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено-4

Он проследует по улицам Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Ленина и выполнит остановку около станции метро «Первомайская». Также с 21 июля до 18 августа изменится движение автобусных маршрутов № 18, 26, 37, 39.

С 21 по 24 июля движение по улице Смоленской от Ленина до Захарова будет запрещено-7

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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