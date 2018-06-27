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Как будет обеспечиваться общественная безопасность в День Независимости?

27 июня 2018 14:55
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции со 2 июля переходят на усиленный режим несения службы. Об обеспечении общественной безопасности накануне Дня Независимости говорили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будет обеспечиваться общественная безопасность в День Независимости?-1

Так, на утренних и вечерних мероприятиях в столице будут работать более 150 КПП. При этом ветераны, инвалиды, а также родители с маленькими детьми смогут пройти отдельно. Работать в режиме полной готовности обещают также спасатели и медики. Только возле стелы «Минск – город-герой» 3 июля будут дежурить 36 бригад скорой помощи.

Как будет обеспечиваться общественная безопасность в День Независимости?-4

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Беларуси:
Напоминаю: традиционно все места массовых мероприятий с большим скоплением граждан будут взяты под особый контроль. Обеспечено оцепление периметра, установлены контрольно-пропускные пункты. Территория будет досмотрена саперно-пиротехническими группами.

Как будет обеспечиваться общественная безопасность в День Независимости?-7

Алексей Иоффе, первый заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
Очень плотно работаем с ОСВОД, которые задействуются для обеспечения безопасности на водах рядом с объектами проведения праздничных мероприятий. То есть будет обеспечено дежурство представителей маневренно-поисковых групп.

Как будет обеспечиваться общественная безопасность в День Независимости?-10

# День Независимости-2018 # общество # Владимир Станилевич # Алексей Иоффе # Фотофакт

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