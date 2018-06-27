Как будет обеспечиваться общественная безопасность в День Независимости?

Новости Беларуси. Сотрудники милиции со 2 июля переходят на усиленный режим несения службы. Об обеспечении общественной безопасности накануне Дня Независимости говорили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на утренних и вечерних мероприятиях в столице будут работать более 150 КПП. При этом ветераны, инвалиды, а также родители с маленькими детьми смогут пройти отдельно. Работать в режиме полной готовности обещают также спасатели и медики. Только возле стелы «Минск – город-герой» 3 июля будут дежурить 36 бригад скорой помощи.

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Беларуси:

Напоминаю: традиционно все места массовых мероприятий с большим скоплением граждан будут взяты под особый контроль. Обеспечено оцепление периметра, установлены контрольно-пропускные пункты. Территория будет досмотрена саперно-пиротехническими группами.