Во всех вузах началось заселение в общежития

Во всех университетах страны началось заселение студентов в общежития. Только в БГПУ на этот учебный год выделено более 3 тысяч мест, 950 из них для первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они уже успели занять свои комнаты и оценить условия проживания. В каждом блоке своя кухня и отдельная ванная. Есть места для отдыха, самоподготовки, актовые и спортивные залы. Комфортная и стоимость жилья – не более 50 рублей в месяц. Причем университет готов обеспечить общежитием всех иногородних первокурсников и зарубежных студентов.

Анастасия Исакович, студентка БГПУ имени Максима Танка:

Комнаты весьма хорошие, добротные. Есть много места, просторные и светлые. Много всякой мебели, в том числе в блоках кухня. Студентам это плюсик.

Анна Березкина, студентка БГПУ имени Максима Танка:

Здесь есть и место, где ты можешь создать какую-то свою атмосферу, чтобы тебе было проще. Чтобы ты также развивал свою креативную сторону. И все условия, чтобы комфортно проживать.