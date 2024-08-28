Личный приём граждан прошёл в Конституционном Суде

Повышение роли Конституционного Суда в общественных процессах. 28 августа там прошел личный прием граждан. Более 10 человек и представителей юридических лиц обратились за помощью, среди них не только минчане, но и жители других городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обновления Конституции люди получили возможность обращения в Конституционный Суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично. Появилось и такое понятие, как конституционная жалоба. Это своего рода дополнительная гарантия, когда все средства защиты в судах общей юрисдикции исчерпаны. Она направлена на прояснение конституционности законов, примененных в судах по тому или иному делу. В этом заинтересованы заявители и готовы воспользоваться таким правом. Пока же большинство озвученных проблем не дотягивает до уровня конституционной жалобы. Каждый обратившийся получил профессиональную консультацию и индивидуальный совет по волнующей теме. Позже им направят также письменные разъяснения.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Личный прием граждан дает возможность непосредственно услышать от гражданина ту проблему, которая его волнует, ту аргументацию, дать разъяснение, как действовать дальше. Потому что порой, чтобы изложить на бумаге, не хватает юридической грамотности.

Прямой доступ к конституционному правосудию граждане нашей страны получили после изменения Основного закона. Это инициатива самого суда. Личные приемы там проходят каждую среду. Заявления принимают также в электронном виде. За последние два года их рассмотрено более 400.