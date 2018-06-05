Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Его работа напоминает нам, кто мы и откуда. В свою очередь, ученик 3-го класса Миша Зленко весьма скромно отзывается о проделанной работе, выделяя лишь то, что было наиболее трудным, а также – интересным.

Михаил Зленко:

Вот это – символ весны. Мама Миши – известный режиссёр, художник, сценарист анимационных фильмов. На призыв из школы проявить таланты, профессионально подошла к вопросу – и как аниматор, и как мама.

Мария Карпова, режиссёр, сценарист анимационных фильмов:

У меня была цель: показать, что мобильный телефон Миши и компьютер – это не только средства развлечения, но и инструмент, которым можно себя как-то реализовывать, в будущем – зарабатывать деньги. Есть возможность что-то с их помощью создавать. Две недели упорного труда над технически сложным процессом создания мультфильма, с одной стороны, раскрыли сыну профессию родителя, с другой – показали взрослому, что ребёнок иногда выбирает непроторенную дорогу, а, значит, открывает путь новатора. Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Миша не просто копировал белорусские символы, он рисовал их вручную. Мария Карпова:

Можно же было взять готовые знаки из Интернета и их не перерисовывать, но мне важно было, чтобы это было рукотворное, чтобы Миша их все прорисовал. Знаете, как человек, который переписывает стихотворение – он его запоминает на всю жизнь. Это – тоже был педагогический ход такой.

Для тех, кто заинтересовался процессом создания маленького фильма, Миша и его мама сделали презентацию с пошаговой инструкцией. Удивительным было то, что работу маленького аниматора оценили в среде градостроителей. Минские архитекторы вручили минчанину именную награду и пригласили по истечении учебного времени вступить в ряды профессионалов.