А вы знаете, как на самом деле делают творог? За процессом наблюдаем с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

Для того чтобы почувствовать настоящий вкус белорусских продуктов, мы со съемочной группой решили приехать на одно из ведущих молочных предприятий нашей страны, чтобы пощупать все своими руками и внедриться в производство. И здесь встретили даже нашего замминистра, который не сидит в кабинете. Мы будем делать творог. Вы уже поняли, как что здесь функционирует?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно. Это же такой процесс, который надо знать. Творог выходит уже формованный, от него отжата сыворотка, она идет на переработку. Мы с вами будем его принимать. Берем ее, снимаем, грузим на тележку. Она тяжелая, аккуратненько. Ольга Коршун:

Хочется его пощупать.