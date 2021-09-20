А вы знаете, как на самом деле делают творог? За процессом наблюдаем с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ольга Коршун, ведущая:
Для того чтобы почувствовать настоящий вкус белорусских продуктов, мы со съемочной группой решили приехать на одно из ведущих молочных предприятий нашей страны, чтобы пощупать все своими руками и внедриться в производство. И здесь встретили даже нашего замминистра, который не сидит в кабинете. Мы будем делать творог. Вы уже поняли, как что здесь функционирует?
Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Конечно. Это же такой процесс, который надо знать. Творог выходит уже формованный, от него отжата сыворотка, она идет на переработку. Мы с вами будем его принимать. Берем ее, снимаем, грузим на тележку. Она тяжелая, аккуратненько.
Ольга Коршун:
Хочется его пощупать.
Алексей Богданов:
Очень хочется, он такой аппетитный. Не только пощупать, а даже хочется его съесть. Но нельзя.
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