Прямой эфир

А вы знаете, как на самом деле делают творог? За процессом наблюдаем с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия

20 сентября 2021 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Для того чтобы почувствовать настоящий вкус белорусских продуктов, мы со съемочной группой решили приехать на одно из ведущих молочных предприятий нашей страны, чтобы пощупать все своими руками и внедриться в производство. И здесь встретили даже нашего замминистра, который не сидит в кабинете. Мы будем делать творог. Вы уже поняли, как что здесь функционирует?

А вы знаете, как на самом деле делают творог? За процессом наблюдаем с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия-1

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Конечно. Это же такой процесс, который надо знать. Творог выходит уже формованный, от него отжата сыворотка, она идет на переработку. Мы с вами будем его принимать. Берем ее, снимаем, грузим на тележку. Она тяжелая, аккуратненько.

Ольга Коршун:
Хочется его пощупать.

А вы знаете, как на самом деле делают творог? За процессом наблюдаем с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия-4

Алексей Богданов:
Очень хочется, он такой аппетитный. Не только пощупать, а даже хочется его съесть. Но нельзя.

Никакие санкции не способны повлиять на сельхозпроизводство! Почему? Алексей Богданов объясняет – подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Алексей Богданов # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кадровый день и встреча с послом Молдовы. Подробности рабочего графика Президента
20 сентября 2021 07:52

Кадровый день и встреча с послом Молдовы. Подробности рабочего графика Президента

Лукашенко – таможенникам: усложняющаяся обстановка на рубежах требует ещё большей самоотдачи и ответственности
20 сентября 2021 07:49

Лукашенко – таможенникам: усложняющаяся обстановка на рубежах требует ещё большей самоотдачи и ответственности

В Минске начинается отопительный сезон. Где включат батареи и когда тепло появится в квартирах?
20 сентября 2021 06:27

В Минске начинается отопительный сезон. Где включат батареи и когда тепло появится в квартирах?