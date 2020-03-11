«Во славу общей Победы!» В агрогородке Долгиново Вилейского района собрали землю с мест воинских захоронений

Новости Беларуси. В агрогородке Долгиново Вилейского района в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, дали старт международной акции «Во славу общей Победы!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Малиновский, председатель Долгиновского сельского исполнительного комитета:

Мы это делали для того, чтобы они посмотрели все эти места захоронения. На каждом из мест захоронения при заборе земли я постарался рассказать то, что я знаю. Учитель истории рассказала о том, что она знает. В итоге наши школьники получили очень много информации о том, что они раньше даже и не знали.

Закончится акция в День Победы. 9 мая капсулы с землей всех мемориалов войны разместят в крипте храма-памятника в честь Всех Святых.