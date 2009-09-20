Во Франции установлен рекорд выигрыша в лотерею – 100 миллионов евро

Игрок из французского департамента Буш-дю-Рон выиграл в европейскую лотерею Euro Millions, побив предыдущий национальный рекорд в 76 миллионов евро.

Для получения выигрыша победитель должен в течение 60 дней представить свой счастливый билет французской ассоциации Francaise des Jeux. Ему выдадут банковский чек, сумму которого рекомендуется положить на счёт как можно быстрее, сообщает newsru.com.



В Euro Millions играют 200 миллионов жителей в девяти странах: Франции, Испании, Великобритании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Ирландии и Австрии. При этом 15 миллионов человек участвуют в игре раз в неделю. Абсолютный рекорд принадлежит жительнице Мадрида, которая выиграла 126 миллионов евро.