Во Дворце Республики чествовали лучших представителей различных сфер

Конец декабря – время подводить итоги года и отмечать тех, кто особенно продуктивно работал на благо страны. Торжественное мероприятие собрало 26 декабря под сводами Дворца Республики выдающихся белорусов, которые достигли особенных высот – каждый на своем рабочем месте. Заслуженные государственные награды и благодарности по поручению Президента вручил премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За многолетний труд, высокий профессионализм и вклад в развитие нашей экономики чествовали специалистов самых разных отраслей. Это учителя, водители, спортивные тренеры, работники сельского хозяйства, промышленности и многие другие. Их достижения не только показатель личного мастерства, упорства и трудолюбия, но и знак качества организаций, где работают такие талантливые люди.

Марина Шимкович, заведующая кафедрой гражданского и хозяйственного права Академии управления при Президенте Беларуси:

Меня выдвинул трудовой коллектив Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Для меня, конечно, это очень большая честь и мне очень приятно. Я очень давно работаю в Академии управления, я выпускница Академии управления, для меня Академия – вся моя жизнь, и я делаю все, чтобы Академия управления была лучшим вузом нашей страны.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района:

Я работаю на госслужбе, я председатель сельского исполнительного комитета. За что получаю награду? Наверное, за работу всех, кто работает на этой территории. Получали разные награды, но такой мы не ожидали, честное слово. Поэтому это очень не просто волнительно, это очень эмоционально высоко. Медали «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины», благодарности главы государства – знак признания многолетней плодотворной работы и высочайшего уровня профессионализма. 26 декабря их получили более 60 человек.