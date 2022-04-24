«Внук, 10 лет в июле будет, и внучка – месяц». История заключённого, который в тюрьме обрёл веру

Новости Беларуси. В исправительной колонии № 3 «Витьба» с конца 1990-х действует храм Иоанна Русского. Туда для духовного очищения приходят заключенные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Герой нашего следующего материала – помощник настоятеля. Его срок уже подходит к концу, за плечами восемь лет отбывания наказания. Так случилось, что путь духовной зрелости совпал с испытанием исправления. Пасха, как и для всех верующих, в колонии особенный праздник – там тоже готовят праздничную трапезу с куличами и крашеными яйцами. Откровения о сакральном в репортаже Константина Герцева.

Вячеслав Пахольчик, заключенный исправительной колонии № 3 «Витьба»:

Перед службой постоянно мы зажигаем лампадки на основных иконах, которые находятся перед входом в алтарь. После приговора суда попал в колонию. Когда заключенный обратился к Богу?

Вячеслав Пахольчик:

26 марта 2015 года был осужден, находился сначала в СИЗО. И 5 января 2017 года после приговора суда попал в колонию. Как в народе говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. О таких местах думал, что здесь люди действительно настоящие заключенные, как в фильмах показывают, как везде. А здесь порой много людей попадают таких: где-то совершил какую-то ошибку или неправильный шаг. Я уже начал читать молитвы, находясь в СИЗО. Были ребята, которые уже были воцерковлены. Они мне подарили молитвословы. И начинал потихонечку сам. Понимал, что все равно мы все люди грешные на этой земле. Находясь здесь, в этих стенах, это не так просто, потому что сегодня и нервы не те, и возраст. Вы сами понимаете, что такое находиться в зоне. «Право каждого – выбирать: идти или не идти». Как религия помогает в заключении?

Вячеслав Пахольчик:

Конечно, с религией легче. Все равно есть помощь. Вот побудешь на богослужении, исповедуешься, причастишься – выходишь, как младенец. В храме службы проходят по всем праздникам. Право каждого – выбирать: идти или не идти. В рабочие дни приходит меньше людей, потому что люди многие на промышленной зоне, люди заняты. А в воскресенье, я вам скажу, 30-40 человек всегда в храме есть. «Все ждут: друзья, знакомые, родственники». Как заключенный готовится к освобождению?

Вячеслав Пахольчик:

Мне осталось в районе 50 дней, до 10 июня. 10 июня я освобождаюсь. Сложно, очень сложно. Только телефон… Будем наверстывать.