Вместо трости и поводыря: уникальное устройство для ориентирования слепых разработали в Беларуси

Новости Беларуси. Вместо трости и поводыря. В Беларуси разработали электронное устройство для ориентирования слепых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы проекта – преподаватель и учащиеся Могилевского экономического колледжа. Прибор пока не имеет короткого названия, но уже получил положительные отклики инвалидов по зрению. Во время движения устройство подает в наушники сигнал – светлое место или темное. Это поможет, например, не перепутать окно с дверью. А вибрация подсказывает, что прямо по курсу есть препятствие.



Павел Солдатенко, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:

Наш колледж специализируется на обучении инвалидов – слепых с опорно-двигательным аппаратом. Мы просто хотели им помочь. Они наши сверстники и такие же как и мы.

Денис Напольнов, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:

Мы будем усовершенствовать этот прибор. Сделаем более компактным, мобильным, чтобы он был легче, можно было его носить не в руках, а на головном уборе или на поясе. Мы сделаем функцию, чтобы слепой человек мог определять, какое перед ним препятствие – живое или неодушевленное.