«Вместо стипендии – зарплата». Сколько обещают заплатить в Минске молодежи при работе в студотрядах

Новости Беларуси. Это лето станет трудовым почти для тысячи студентов вузов и колледжей Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые люди будут трудиться в приемных комиссиях своих учебных заведений, детских оздоровительных лагерях и на стройке атомной электростанции в Островце. Среднюю зарплату обещают – 600 рублей в месяц.

Артур Царук, студент БГЭУ:

Благодарю БГЭУ и БРСМ за возможность заработать деньги летом и получить хорошие эмоции.