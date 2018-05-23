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«Вместо стипендии – зарплата». Сколько обещают заплатить в Минске молодежи при работе в студотрядах

23 мая 2018 18:52
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Новости Беларуси. Это лето станет трудовым почти для тысячи студентов вузов и колледжей Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Вместо стипендии – зарплата». Сколько обещают заплатить в Минске молодежи при работе в студотрядах-1

Молодые люди будут трудиться в приемных комиссиях своих учебных заведений, детских оздоровительных лагерях и на стройке атомной электростанции в Островце. Среднюю зарплату обещают – 600 рублей в месяц.

«Вместо стипендии – зарплата». Сколько обещают заплатить в Минске молодежи при работе в студотрядах-4

Артур Царук, студент БГЭУ:
Благодарю БГЭУ и БРСМ за возможность заработать деньги летом и получить хорошие эмоции. 

«Вместо стипендии – зарплата». Сколько обещают заплатить в Минске молодежи при работе в студотрядах-7

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Студотряды – это не только школа жизни, но и социальная площадка для реализации своих личных, деловых навыков. Самое главное – уметь принять ответственность за порученное дело. Это общение, дружба. 

# Студенты # общество # Елена Зеленко # Артур Царук # Фотофакт

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