Вместо контракта – трудовой договор

Контрактная система найма работников в Беларуси будет пересмотрена и в некоторых случаях заменена на бессрочный трудовой договор.

Об этом Президенту Александру Лукашенко сегодня доложил председатель Федерации профсоюзов страны Леонид Козик. Глава государства поддержал инициативу ФПБ и поручил профсоюзам рассмотреть целесообразность введения в Беларуси бессрочного трудового договора.

- Если человек работает добросовестно, не нарушает производственной и трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо предоставить на его усмотрение возможность выбора: работать дальше по контракту или идти на бессрочный трудовой договор. Это решение пойдет на пользу, как поощрение достойного труда, - заявил Леонид Козик.

И ещё одну инициативу сегодня выдвинули профсоюзы – повысить размер минимальной заработной платы в Беларуси. Глава государства поддержал эту позицию ФПБ и поручил поднять минимальную зарплату до уровня бюджета прожиточного минимума.

В ходе доклада Президенту лидер ФПБ также сообщил о ситуации по сохранению рабочих мест на ведущих предприятиях страны. В этой связи, Леонид Козик высказал озабоченность положением дел на Минском мотовелозаводе. Александр Лукашенко поручил Федерации профсоюзов контролировать ситуацию на этом предприятии. По мнению главы государства, белорусские профсоюзы должны ещё более настойчиво добиваться защиты прав трудящихся.